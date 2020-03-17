شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: بدء وقف الصلاة في المساجد ومغاسل الأموات ستظل مفتوحة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورا، وعلى المؤذنين التزام الأذان.
وأكد أن بيان هيئة كبار العلماء، يأتي للحرص على أنفس المسلمين من انتشار العدوى والمرض، ويدل على حرص الشريعة الإسلامية على دفع الضرر عن المسلمين.
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الوزارة ستُطبق هذا البيان تطبيقًا كاملًا، وبالنسبة لمغاسل الأموات فستبقى مفتوحة في المساجد والصلاة ستكون في المقابر كإجراء احترازي فقط.
وبشّر المواطنين بأن الأمور طيبة وليس هناك ما يُرعب، وإنما هذه إجراءات إحترازية حتى ينعموا بالصحة والعافية.
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