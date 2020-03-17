شكرا لمتابعة خبر عن سؤال مفاجىء من تركي آل الشيخ لمتابعيه بعد قرار اعتزاله بيومين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، سؤالا لمتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد يومين فقط من إعلان قراره بالابتعاد عنه.
وجاء في سؤال آل الشيخ: «قرار ابتعادي واعتزالي صحيح أو لا؟»، ليشارك في الإجابة عليه قرابة الربع مليون متابع في أقل من 12 ساعة.
يذكر أن آل الشيخ، قد غرد السبت الماضي مفاجئاً متابعيه بقرار الابتعاد عن تويتر قائلاً «قررت الابتعاد عن تويتر لفترة، حفظكم الله جميعا، سأفتقدكم»، ثم عاد اليوم موجها هذا السؤال.
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