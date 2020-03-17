وقوع قمر نهاية شهر رجب بالقرب من كوكبي المشتري والمريخ

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): رصدت الجمعية الفلكية بجدة، قبل شروق شمس الأربعاء ببضع ساعات بسماء المملكة وقوع قمر نهاية شهر رجب بالقرب من كوكبي المشتري الساطع والمريخ الأحمر. رصدت الجمعية الفلكية بجدة، قبل شروق شمس الأربعاء ببضع ساعات بسماء المملكة وقوع قمر نهاية شهر رجب بالقرب من كوكبي المشتري الساطع والمريخ الأحمر. وأوضحت الجمعية الفلكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إن ذلك تم رصده في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي.

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