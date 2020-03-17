شكرا لمتابعة خبر عن مواطن سعودي يُفاجأ برد " طوارئ الصحة البريطانية " عندما اتصل بهم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثٌّق أحد المواطنين المقيمين في لندن خلال الفترة الحالية، مقطع فيديو له وهو يتصل بطوارئ الصحة البريطانية وفجئ بالرد. وثٌّق أحد المواطنين المقيمين في لندن خلال الفترة الحالية، مقطع فيديو له وهو يتصل بطوارئ الصحة البريطانية وفجئ بالرد. وفوجئ المواطن بالرد الآلي يخبره بأنه " إذا كان اتصالكم بشأن فيروس كورونا فلا داعي لإخبارنا أنكم ستبقون في منازلكم إذا كانت أغراضكم خفيفة ويمكنكم التعايش معها " . يأتي ذلك في ظل حملات التوعية التي تطلقها وزارة الصحة بالمملكة، والاهتمام بالحالات المصابة بالفيروس وكذلك الإفصاح اليومي عن عدد الحالات وآخر المستجدات.

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