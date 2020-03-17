شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل الملك عبدالعزيز عندما وجد بقعة حبر على ثوب أحد أنجاله (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله " ، ماذا قال الملك عبدالعزيز "رحمه الله " لأحد أنجاله في مدرسة الأمراء عن بقعة الحبر الواضحة في ثوبه.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو لخادم الحرمين وهو يروي الواقعة، إذ خصص " رحمه الله " لأبنائه مدرسة بالقصر وعيّن مدرسين أغلبهم من مكة، وكان يحرص على معرفة المتغيبين عن الدراسة فيها.
وأشار " حفظه الله " ، إلى أنه عندما رأى بقعة حبر في ثوب أحد أنجاله وكان يحاول أن يخفيها، قال له : " لا تخفيها هذا عذر المتعلمين " ، للتشجيع على العلم.
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