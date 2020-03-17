شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسلخ يذبح ذبائح مريضة لا تستطيع الوقوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مواطنون فضيحة مسلخ في المدينة المنورة يذبح ذبائح مصابة بعدة أمراض. وثق مواطنون فضيحة مسلخ في المدينة المنورة يذبح ذبائح مصابة بعدة أمراض. وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع «تويتر»، المسلخ والذي يضم ذبائح مصابة لاتستطيع الوقوف من شدة المرض.

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