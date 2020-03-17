شاهد.. أجنبية تطيح في شارع بجدة والهلال الأحمر يباشر

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): باشر فريق طبي من هيئة الهلال الأحمر بجدة، حالة امرأة أجنبية كانت تعاني من حالة نفسية في حي السلامة بالمحافظة. باشر فريق طبي من هيئة الهلال الأحمر بجدة، حالة امرأة أجنبية كانت تعاني من حالة نفسية في حي السلامة بالمحافظة. وكشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية وأن الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى .

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