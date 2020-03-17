جدة تتصدر مدن العالم في الالتزام بالعزل المنزلي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن تصدُّر جدة لمدن العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء إحترازي ضد الفيروس العالمي. أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن تصدُّر جدة لمدن العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء إحترازي ضد الفيروس العالمي. يأتي ذلك بناء على انخفاض الحركة المرورية في المدينة بحسب موقع Exante Data، إذ جاءت جدة في المركز الأول ثم ووهان الصينية ثم الرياض.

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