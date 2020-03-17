شكرا لمتابعة خبر عن امرأة تكتشف أن إرثها 600 مليون بعدما أعطاها الورثة 600 ألف فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يجب على المواطنات عدم توقيع مخالصة مالية أو تنازل بدون استشارة المختصين القانونيين، لضمان حقوقهن، حتى وإن كان التعامل مع أقرب الناس لهم.
وكان أحد المختصين، قد روى قصة امرأة أعطاها الورثة 600 ألف ريال وقالوا لها إن هذا إرثها، وقد شكّ زوجها في الموضوع لذلك قاما باستشارته وتبيّن في الأخير أن إرثها 600 مليون ريال.
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