شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة هطول الامطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية).
كما توقعت هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (تبوك والجوف ، حائل ، شرق المرتفعات الجنوبية الغربية المملكة ومنطقتي (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ).
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