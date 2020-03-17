جامعة تبوك تستبدل الاختبارات النهائية بأساليب القياس والتقويم البنائية

أعلنت جامعة تبوك، استبدال الاختبارات النهائية بأساليب القياس والتقويم البنائية «اختبارات إلكترونية - تقارير - مشاركات - مشاريع - واجبات - نقاشات – وغيرها»؛ بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر.

وأوضحت الجامعة أنه وبالإشارة إلى تطبيق نمط التعليم عن بعد عن طريق نظام إدارة التعليم الإلكتروني، بلاك بورد، وفي ظل تعذّر حضور الطلاب والطالبات لعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، يتم تأدية الاختبارات بالتنسيق مع أستاذ المقرر والقسم العلمي وفق السياسات الدراسة والتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

وفي سياق آخر قال المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة سجلت 133 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 6 حالات تعافت، ولا يزال 127 حالة تخضع للعلاج، مشيرًا إلى استمرار الرقابة في المنافذ، بأعلى المستويات، بينما لم يتم رصد أي إصابة في المدارس.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة -خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات الإجراءات الوقائية حول فيروس كورونا- أن 106 حالات من الحالات المكتشفة مرتبطة بالسفر خارج المملكة، ورصدنا 20 دولة كانت مصدرًا للحالات التي تم رصدها، وتبيّن أنها إيجابية، بمعدل 80% من الحالات، ما يدلّ على أهمية التزام النصائح والتعليمات الصادرة بشأن إجراءات العزل الصحي.

واستكمل المتحدث باسم الوزارة، إن خطر الشائعات أكبر من خطر تفشي الفيروس، ببث رعب غير مبرر، بينما جهود الوقاية مستمرة، محذرًا من التجمعات، كونها فرصة خصبة لانتقال العدوى.

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