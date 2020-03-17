مجلس الوزراء يقرر تأجيل جلستيه الأسبوع الجاري والمقبل بسبب كورونا

قرر مجلس الوزراء -خلال جلسته، اليوم الثلاثاء- تأجيل جلساته لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، يأتي ذلك تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية السارية في المملكة، بشأن الوقاية من فيروس كورونا، والتي كان آخرها دليل وزارة الصحة التوعويّ الذي أصدرته بلغات عدة، لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم اتباع النصائح والإرشادات التوعوية.
كما اتخذ مطار نجران إجراءات وقائية احترازية، في إطار التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المعنية بالمملكة، للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد، وطبَّقت إدارة المطار سلسلة من الإجراءات؛ لتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين المسافرين عبر المطار، واتباع أعلى المعايير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره.
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