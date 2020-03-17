«حساب المواطن»: هكذا يمكن إضافة الطلاب العاملين بالقطاع الخاص

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة إضافة بيانات الطالب الذي يعمل موظفًا في القطاع الخاص، على البوابة الإلكترونية للبرنامج ليتسنى له الحصول على الدعم.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج، على استفسار من أحد المستفيدين بشأن طريقة توصيف الطالب الموظف في القطاع الخاص، وما إذا كان يتم احتسابه «موظف، أم طالب جامعي». وقال البرنامج، يجب في هذه الحالة التوجه للبوابة الإلكترونية لـ«حساب المواطن»، وتحديث بيانات المستفيد، عبر أيقونة «تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل»، مع أن يتم تغيير الحالة الوظيفية للمستفيد إلى «موظف قطاع خاص»، واختيار نوع الدخل باعتباره «راتب شهري»، ثم اختيار مصدر الدخل على أن طالب الدعم «مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، ثم الضغط على أيقونة «حفظ».

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