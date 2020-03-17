وزارة «الصحة» تعلن آخر حصيلة لإصابات كورونا.. وتوضح موقف المدارس

قال المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة سجلت 133 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 6 حالات تعافت، ولا يزال 127 حالة تخضع للعلاج، مشيرًا إلى استمرار لرقابة مستمرة في المنافذ، بأعلى المستويات، بينما لم يتم رصد أي إصابة في المدارس.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة -خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات الإجراءات الوقائية حول فيروس كورونا- أن 106 حالات من الحالات المكتشفة مرتبطة بالسفر خارج المملكة، ورصدنا 20 دولة كانت مصدرًا للحالات التي تم رصدها، وتبين أنها إيجابية، بمعدل 80% من الحالات، ما يدلّ على أهمية التزام النصائح والتعليمات الصادرة بشأن إجراءات العزل الصحي.

واستكمل المتحدث باسم الوزارة، إن خطر الشائعات أكبر من خطر تفشي الفيروس، ببث رعب غير مبرر، بينما جهود الوقاية مستمرة، محذرًا من التجمعات، كونها فرصة خصبة لانتقال العدوى.

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