بالصور.. أمانة مكة توجّه رسالة لـ«المسالخ» حول الإجراءات الوقائية لكورونا

وجَّهت أمانة العاصمة المقدسة المستثمرين بمسالخ مكة المكرمة، باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وشدَّدت وكالة الخدمات بالأمانة على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية السليمة لحماية مرتادي المسالخ بالمتابعة المستمرة للعاملين والتأكد من حالتهم الصحية واستبعاد أي عامل تظهر عليه علامات المرض وإبلاغ الجهات المختصة لمتابعته.

بدوره أكَّد مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته، على متابعة غسل أيدي العاملين وتطهيرها مع المحافظة على مسافة بين الجزارين أثناء العمل ومنعهم من الخروج من المسالخ أثناء الدوام، وغسل وتعقيم المعدات والآلات بشكل دوري، ورفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة، تماشيًا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهذا الشأن.

‪ من جانبها رصدت بلدية بريمان التابعة لأمانة محافظة جدة 196 مواقعًا للتأكد من تطبيقها لقرار الإغلاق، ضمن جهود الأمانة الوقائية بشأن فيروس كورونا.

وأفاد رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني، أنه جرى إغلاق أحد المراكز الكبيرة في نطاق الأمانة، وأخذ التعهدات اللازمة فيما تابعت الفرق الميدانية 90 مطعمًا للتأكد من تطبيق منع تقديم الغذاء داخل المطعم والتقيد بما ورد بالتعميم، وزيارة 196 موقعاً أغلق منها 116، وإشعار ستة مواقع خالفت تطبيق القرار.

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