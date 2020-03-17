هكذا يحدد الدليل الإرشادي حقوق وواجبات القطاع الخاص في «العمل عن بُعد»

في ظل سعي المملكة لمحاصرة فيروس كورونا، والحد من انتشاره في الأيام المقبلة، أصدرت الحكومة دليلًا إرشاديًّا مؤقتًا للعمل عن البعد، يضمن مصطلحات ومفاهيم توضح الحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

نظام تقني بمواصفات معينة

وذكر الدليل الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يجب على جهة العمل التي تطبق ما ذكر فيه أن يكون لديها نظامًا تقنيًّا تتوفر فيه كحد أدنى بعض المواصفات المعينة.

والمواصفات هي:

يجب على جهة العمل التي تطبق ما ذكر فيه أن يكون لديها نظام تقني تتوفر فيه -كحد أدنى- بعض المواصفات المعينة، من بينها نظام يسمح لجهة العمل إدارة إنتاجية العامل والإشراف على مهامه عن بعد، ويوفر العامل بالصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله عن بعد.

كما يجب أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواء كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

تحديد آلية العمل عن بعد

يجب أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواء كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

آليات يجب على الموظف الالتزام بها

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وعلى الموظفين في القطاع الخاص الالتزام بالحضور إلى مقر العمل إذا ما اضطر الأمر لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة عمله لأداء العمل، فضلًا عن التشديد على أهمية «الاحتفاظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل».

وكانت وزارة الموارد البشرية، قد حسمت ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الموظفين في القطاع الخاص إجازة لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وقالت الوزارة، في بيان: «لا صحة لما يتم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها، وما يجري تداوله ما زال تحت الدراسة».

إجازة مرضية إجبارية لبعض الحالات

وكانت الوزارة قد ألزمت بمنح بعض الفئات إجازة مرضية إجبارية، ومنها المرأة الحامل والمصابون بأمراض تنفسية أو مزمنة أو أورام أو نقص المناعة، وفي وقت سابق ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة، واشترط التوجيه عدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فورًا إلى الرعاية الطبية.

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