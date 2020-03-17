وجّه رسالتين مهمتين.. وزير التجارة يطمئن المستهلكين.. ويتوعد المخالفين

قال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الثلاثاء، إن الوضع التمويني للمملكة ممتاز بتحقيق أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدًا، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء واجبهم الوطني، مطمئنًا المستهلكين بشأن الوضع التمويني في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة أجراها الوزير لمتابعة وفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات، ضمن جهود الوزارة في مراقبة الأسواق التجارية والتحقق من وفرة السلع واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد، وشملت الجولة مجموعة منافذ البيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق شمال الرياض للخضار والفواكه للوقوف على وفرتها إلى جانب المحلات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها.

وأضاف القصبي، أن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين: قائلًا: سنضرب بيدٍ من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار.

وتراقب الوزارة الوضع التمويني للتحقق من الوفرة في الأسواق ومنافذ البيع، وترصد كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات. ونفذت خلال الفترة الماضية جولات على أكثر من 4,000 "هايبر ماركت" في جميع مناطق المملكة، وأظهرت النتائج وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، واستقرار الأسعار، وتوافر مخزون كافٍ، واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع بانسيابية عالية.

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