شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤكد في اتصال من ماكرون أهمية تنسيق الجهود لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

‏وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء "كورونا" المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي.

كما أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.