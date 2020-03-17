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2020-03-17 ماكرون يناقش هاتفيًا مع ولي العهد تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي متابعات الخليج 365 - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من فخامة الرئيس الفرنسي السيد / إيمانويل ماكرون.

‏وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء “كورونا” المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي.

كما أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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