شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية: وقف الصلاة في المساجد فورًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-17 وزير الشؤون الإسلامية: وقف الصلاة في المساجد فورًا متابعات الخليج 365 - الرياض وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بأن يبدأ وقف الصلاة في المساجد فورًا تنفيذًا لقرار هيئة كبار العلماء. Advertisements ودعا آل الشيخ المؤذنين التزام الأذان وفق توجيه كبار العلماء. وكانت هيئة كبار العلماء أعلنت تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والجوامع والاكتفاء بالأذان فقط على أن يقول المؤذن في الأذان : صلوا في بيوتكم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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