فيديو وصور.. “المواطن” ترصد إغلاق الصالونات الرجالية والمشاغل النسائية بتبوك

2020-03-17

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

رصدت “متابعات الخليج 365” اليوم قرار إيقاف فتح المحلات التجارية والمولات بتبوك حيث تم رصد إقفال بعض المولات لأبوابها امتثالًا للقرار، فيما كانت بعض المحال التجارية الكبيرة المختصة ببيع الملابس لا تزال تعمل (تحتفظ الصحيفة بأسمائها)، فيما قامت صالونات الحلاقة ومحلات الصالونات النسائية بإقفال المحلات وتعليق أنشطتها.

وفي سياق متصل كثفت أمانة منطقة تبوك من خلال فرقها الرقابية وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمنطقة، جهودها لتنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) حيث تم إغلاق ٦ مراكز تجارية كبرى بمدينة تبوك، و٧٢٥ محلًا للحلاقة الرجالية، و٩٠ صالونًا للتزيين النسائي، إضافة إلى متابعة مستجدات الإجراءات الإدارية والصحية والبيئية والتوعوية، وديمومة الجدوى التشغيلية في كافة الإدارات والبلديات التابعة.

وقالت الأمانة: لقد جرى تحرير ما يزيد عن ١٥٠٠ تعهد وإقرار على بعض أصحاب المنشآت للالتزام بتطبيق القرار، وإبلاغ جميع المنشآت كالصيدليات وأنشطة التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها بتوفير الخدمة مشيرة إلى أنها تكثف إلى جانب ذلك جهودها في صيانة المرافق وتعقيمها، لاسيما ألعاب الأطفال وأماكن الجلوس الثابتة والموزعة بالحدائق العامة والمنتزهات بالمنطقة حفاظًا على الصحة العامة، ومن أجل سلامة وحماية مرتاديها.

وأضافت : لقد عززت الفرق الرقابية دورها بالتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة المستثناة من قرار الإغلاق، بضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر، كما كثفت من أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولًا بأول، ومن ثم تعقيمها، وتَقيُّد عُمّال النظافة بالزيّ الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، إضافة إلى رشّ المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمّعها.

وأبانت “الأمانة” أنها ستواصل من خلال فرقها الرقابية حملاتها التفتيشية وجولاتها على المحالّ التجارية والأسواق المركزية بشكل مستمر لضمان التزام الجميع بما تقتضيه المصلحة العامة من إغلاق للمحال والتزام الجزء الآخر باشتراطات السلامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر والتبليغ عن أي اشتباه والتقيد بالتعليمات متمنية السلامة للجميع.

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