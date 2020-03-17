دور التقنية في التعامل مع كورونا على شاشة اقرأ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_جدة

تستضيف قناة اقرأ الفضائية الليلة وعلى الهواء مباشرة المهندس التقني محمد العشماوي والمهندس محمد المدني في كلاسيرا للتعليم عن بعد والدكتور محمد فلمبان المدير الطبي بمراكز الرقابة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز ومن الاردن الدكتور يزن عبده الخبير التربوي ومستشار منظمة اليونيسيف وعدد من الاطباء والمختصين في التوعية الطبية في برنامج ( طابت صحتكم ) وتناقش الدكتورة نشوى السكري مقدمة البرنامج مع الضيوف مواضيع عدة من أهمها دور التقنية وتفعيلها بشكل سليم وفاعل في التعامل مع فيروس كورونا والتعامل عن بعد في المجالات العملية والعلمية وموانع انتشار فيروس كورونا من خلال الجلوس في البيت مع الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لحين انتهاء الخطة التي وضعتها الدول بكافة قطاعاتها حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع وعدم تفشي الفيروس ومحاصرته بالوقت المناسب باذن الله تعالى . وقد خصصت قناة اقرأ الفضائية برنامج طابت صحتكم لمواكبة تداعيات ( فيروس كورونا ) الذي أصبح حديث الناس في شتى المجالات، ولما يقع على عاتقها من مسؤولية اجتماعية تجاه الانسان تستضيف من خلاله عدد من الأكاديميين والأطباء المختصين في الامراض المعدية بالإضافة الى عدد من المستشارين الاجتماعيين والاقتصاديين لتوعية المشاهدين بكيفية وطرق الوقاية الصحيحة من كورونا اضافة الى ما يتحتم على المسلم فعله في هذه الظروف. يبث البرنامج على الهواء مباشرة يومي الاثنين والثلاثاء التاسعة مساءً ويعاد الثلاثاء والاربعاء 2:30 صبحاً ويوم السبت 12 صباحاً ويوم الاثنين 3:30 بتوقيت مكة المكرمة كما توفر اقرأ للمشاهدين وبشكل عاجل مقاطع توعوية مجانية على منصات التواصل الاجتماعية مثل يوتيوب فيس بوك وتويتر وتيك توك تختلف المقاطع بين اسلامية وتوعوية وثقافية وطبية لتوعية المجتمع بكل الطرق الصحيحة في التعامل مع الازمة بشكل واعي بالإضافة الى بث ما تنتجه وزارة الصحة في المملكة وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال مختلف القطاعات حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.