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بإستثناء الوظائف الحرجة .. "البنك الأهلي" يعلّق الحضور لمقرات العمل والاكتفاء بتقديم الخدمات إلكترونياً لمدة 16 يوماً

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة أعلن البنك الأهلي التجاري عن تعليق الحضور لمقر العمل والاكتفاء بالعمل عن بعد مع استمرار تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية إلكترونياً ابتداءً من اليوم الأثنين ولمدة 16يوماً بإستثناء الوظائف الحرجة والخدمات الضرورية الغير متاحة عبر القنوات الإلكترونية والتي تتطلب تواجد بعض الموظفين، آخذين في الاعتبار الاحتياطات الصحية والوقائية اللازمة. علماً بأن جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع ستكون مجانية لكافة العملاء من الافرادوالشركات خلال هذه الفترة. ويأتي هذا تماشياً مع جهود المملكة لمكافحة انتشار فايروس كورونا وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي حول تنظيم عمل المؤسسات المالية عن بعد حفاظاً على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملاءها.



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