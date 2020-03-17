، "آل الشيخ": إجراءات المملكة الاستباقية لمواجهة كورونا تجسيدًا لحرصها على سلامة جميع المسلمين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الإجراءات الاستباقية التي قدمتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تستوجب الشكر والدعاء لقيادة الرشيدة والعمل بالتعليمات؛ فهو واجب ديني ووطني.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في منصة "تويتر"، أكد أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا تجسيد لحرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وجميع المسلمين.
وأضاف الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: أن "هذا يستوجب الشكر والدعاء لهذه القيادة المباركة، والعمل على تطبيق كافة التعليمات، وبث الطمأنينة في نفوس الناس؛ فهو واجب شرعي ووطني".
"آل الشيخ": إجراءات المملكة الاستباقية لمواجهة كورونا تجسيدًا لحرصها على سلامة جميع المسلمينعبدالله العنزي الخليج 365 2020-03-17
أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الإجراءات الاستباقية التي قدمتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تستوجب الشكر والدعاء لقيادة الرشيدة والعمل بالتعليمات؛ فهو واجب ديني ووطني.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في منصة "تويتر"، أكد أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا تجسيد لحرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وجميع المسلمين.
وأضاف الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: أن "هذا يستوجب الشكر والدعاء لهذه القيادة المباركة، والعمل على تطبيق كافة التعليمات، وبث الطمأنينة في نفوس الناس؛ فهو واجب شرعي ووطني".
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:52 PM
قال: إن الالتزام بالتعليمات وبثّ الطمأنينة في نفوس الناس واجب شرعي ووطني
أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الإجراءات الاستباقية التي قدمتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تستوجب الشكر والدعاء لقيادة الرشيدة والعمل بالتعليمات؛ فهو واجب ديني ووطني.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في منصة "تويتر"، أكد أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا تجسيد لحرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وجميع المسلمين.
وأضاف الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: أن "هذا يستوجب الشكر والدعاء لهذه القيادة المباركة، والعمل على تطبيق كافة التعليمات، وبث الطمأنينة في نفوس الناس؛ فهو واجب شرعي ووطني".
، "آل الشيخ": إجراءات المملكة الاستباقية لمواجهة كورونا تجسيدًا لحرصها على سلامة جميع المسلمين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل الشيخ": إجراءات المملكة الاستباقية لمواجهة كورونا تجسيدًا لحرصها على سلامة جميع المسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.