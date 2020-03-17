، "آل الشيخ": إجراءات المملكة الاستباقية لمواجهة كورونا تجسيدًا لحرصها على سلامة جميع المسلمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: إن الالتزام بالتعليمات وبثّ الطمأنينة في نفوس الناس واجب شرعي ووطني

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الإجراءات الاستباقية التي قدمتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تستوجب الشكر والدعاء لقيادة الرشيدة والعمل بالتعليمات؛ فهو واجب ديني ووطني.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في منصة "تويتر"، أكد أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا تجسيد لحرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وجميع المسلمين.

وأضاف الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: أن "هذا يستوجب الشكر والدعاء لهذه القيادة المباركة، والعمل على تطبيق كافة التعليمات، وبث الطمأنينة في نفوس الناس؛ فهو واجب شرعي ووطني".