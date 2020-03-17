شكرا لقرائتكم خبر عن من بين 30 مدينة.. جدة تتصدر العالم في الالتزام بـ «العزل المنزلي» والان نبدء بالتفاصيل

تصدرت مدينة جدة دول العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا الجديد، وذلك بناءً على انخفاض الحركة المرورية في طرقات المدينة الذي أظهرها موقع Exante Data يوم أمس الإثنين. وحازت مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا المرتبة الثانية بينما جاءت مدينة الرياض في الترتيب الثالث.

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