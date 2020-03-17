الجولات الرقابية تتواصل لضبط الأسواق والتأكد من توفر السلع

2020-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعمل الفرق الرقابية بوزارة التجارة على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة، للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية وقد تم تكثيف هذه الجولات مؤخرًا لمراقبة مستمرة لأسعار المواد التموينية والاستهلاكية ومقارنتها بشكل دقيق ولحظي، في ظل الوفرة الموجودة.

وقد اطلعت الجولات الميدانية خلال الأيام الماضية على أكثر من 4 آلاف هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة، وأظهرت نتائج الجولات، وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، واستقرار الأسعار، توافر مخزون كافٍ مع استمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع.

وتشمل عملية التحقق من وفرة المنتجات والسلع كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات إضافة للأسواق والهايبر ماركت ويأتي هذا لطمأنة الجميع بأن الوضع التمويني ممتاز، وهناك تعاون كبير من قبل المنشآت التجارية، وحرص على أداء واجبهم الوطني في هذه الظروف الاستثنائية.

الوضع مطمئن والأسعار مستقرة

وكان وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وقف اليوم على وفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات، وذلك في إطار جهود الوزارة في مراقبة الأسواق التجارية والتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد.

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وشملت الجولة مجموعة من منافذ البيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق شمال الرياض للخضار والفواكه للوقوف على وفرتها إلى جانب المحلات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها.

الضرب بيد من حديد

وأكد القصبي أن الوزارة تعمل بشكل دقيق ولحظي على مراقبة الأسعار 24 ساعة، وستضرب بيدٍ من حديد، وتعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار.

وقال القصبي عقب الجولة التفقدية اليوم : هذا الوطن عظيم بعزيمة أبنائه ومقدراته، محققًا أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدًا .. وقفت اليوم على منافذ بيع بالجملة والتجزئة وأطمئنكم بأن الوضع التمويني ممتاز، وسط تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء الواجب الوطني.

تطبيق أشد العقوبات

وأعلنت وزارة التجارة أنها رصدت بعض التجاوزات برفع أسعار الكمامات والمعقمات، وطبقت العقوبات بحق المخالفين، وأكدت عدم التهاون في معاقبة مَن يتلاعب أو يؤثر على الأسعار مستغلًا هذا الظرف، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق أشد العقوبات بحقهم.

بدوره دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم مَن يلاحظ ارتفاعًا في أسعار الكمامات أو المعقمات أن يبادر برفع بلاغ عبر تطبيق بلاغ التجاري.

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