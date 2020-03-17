تركي بن طلال يوجه بإنجاز خدمات المواطنين إلكترونيًا

2020-03-17

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شدد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على العمل وفقًا للتوجيهات السامية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المشرف على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أنه وفقًا للتوجيه السامي الكريم بشأن تعليق الحضور لمقر العمل مؤقتًا، فقد وجّه أمير منطقة عسير بأن تتم متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية؛ كما وجّه وكلاء الإمارة ومديري العموم والمحافظين ورؤساء المراكز بالتواجد وإدارة مناوبات الموظفين ذوي العلاقة طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للحاجة القصوى وبأقل عدد لمتابعة الأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها؛ مشيرًا إلى أن التوجيه يشمل المحافظات والمراكز.

وأشار إلى أن أمير منطقة عسير شدّد على أهمية استعداد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة على توفير كافة الإمكانات والخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة مع تفعيل دور الرقابة الميدانية والصحية والبلدية للتأكد من الالتزام بضوابط واشتراطات النظافة والصحة العامة حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة جميع المهام المتعلقة بهذه الأزمة وإدارتها من خلال غرفة عمليات أنشئت بهذا الخصوص تشرف عليها إمارة المنطقة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، وفي مقدمتها مديريتا الشؤون الصحية بعسير وبيشة وأمانة منطقة عسير وجميع القطاعات الأخرى.

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ولفت إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين والمقيمين العاجلة التي لا تقبل التأجيل من خلال مركز الاتصال بالإمارة عبر الأرقام المباشرة والإيميل ورسائل الواتساب؛ حيث يتم النظر في الطارئ والعاجل منها فقط؛ وإنجازها في أسرع وقت ممكن عبر قنوات الاتصال التالية:

– سنترال الإمارة: 0172311000

– الفاكس: 0172250816 / 0172240004

– الواتس آب: 0556060925 / 0556060312

– البريد الإلكتروني: [email protected]

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