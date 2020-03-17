- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إحالة بحريني امتنع عن تنفيذ العزل المنزلي للمحكمة الجنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إحالة بحريني امتنع عن تنفيذ العزل المنزلي للمحكمة الجنائية
يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة تصل 10 آلاف دينار
متابعات الخليج 365 - متابعة
أحالت النيابة العامة البحرينية أحد المتهمين بجريمة الامتناع عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل المفروض عليه إلى المحكمة الجنائية، التي تصل العقوبة المقررة عنها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، فضلًا عن الغرامة المالية التي تصل إلى عشرة آلاف دينار.
وصرح رئيس النيابة البحريني عدنان الوداعي أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة امتناع أحد المتهمين عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل لغرض منع انتشار مرض كورونا المستجد وتفشيه.
وكانت إدارة الصحة العامة أبلغت أن المتهم قدم إلى البحرين من دولة موبوءة بفيروس كورونا المستجد، وتبين عند فحصه بالمطار أنه لا توجد به أعراض مرضية ظاهرية، وتم أخذ عينة منه للفحص، وقد أبلغه الطبيب المختص بوجوب الالتزام بالعزل في المنزل لمدة 14 يومًا وفقًا للإجراءات المتبعة إزاء القادمين من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد، ومن خلال متابعته تبين مخالفته إجراء العزل بمغادرة المنزل وقام بالتجول والاختلاط بالآخرين.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استمعت إلى شهادة الطبيب الذي باشر فحص المتهم عند وصوله البلاد، كما استجوبت المتهم وأمرت بإخضاعه لتدبير الإقامة الجبرية، وأمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية عن جريمة الامتناع عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل المفروض عليه، وقد تحدد لنظر القضية 18 مارس 2020 أمام المحكمة الصغرى الجنائية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة بحريني امتنع عن تنفيذ العزل المنزلي للمحكمة الجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.