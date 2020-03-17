استشارية أمراض صدرية : 4 أمور تقي الأطفال من كورونا

2020-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت د.هيا السبيعي استشارية الأطفال والأمراض الصدرية، أنه استنادًا إلى النشرة الدورية لمنظمه اليونيسيف لا يبدو أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 من البالغين.

وقالت إنه على الرغم أن بعض الأطفال والرُّضع أصيبوا بمرض COVID-19، إلا أن البالغين يشكلون معظم الحالات المعروفة حتى الآن ومعظم ضحاياه من المسنين الذين يعانون أصلًا من مشاكل صحية.

حماية الأطفال من كورونا

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وأضافت أنه يمكن تشجيع الطفل على المساعدة في وقف انتشار COVID-19 من خلال تعليمه القيام بالأشياء التي يجب على الجميع القيام بها للحفاظ على صحتهم ومنها:

تنظيف اليدين باستخدام الماء والصابون أو معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

تجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال أو العطاس.

تنظيف وتطهير الأسطح يوميًا في المنزل (مثل الطاولات والكراسي ذات الظهر الصلب ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بُعد والمقابض والمكاتب والمراحيض والأحواض).

غسيل الألعاب القطنية القابلة للغسل حسب الحاجة.

أعراض كورونا المستجد

وعن أعراض فيروس كورونا بين الأطفال والبالغين، قالت السبيعي: “إنه لا يوجد اختلاف في الأعراض بين الأطفال والبالغين ومع ذلك فإن الأطفال الذين أصيبوا ب COVID-19 تظهر عليهم أعراض خفيفة بشكل عام، وهذه الأعراض تشمل أعراضًا تشبه نزلات البرد أو الزكام العادي، مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال وقد يصاحبه القيء والإسهال.

وأوضحت أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان بعض الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، على سبيل المثال، الأطفال الذين يعانون من حالات طبية مزمنة وذوو احتياجات رعاية صحية خاصة، ولازالت الدراسات قائمة حول كيفية تأثير المرض على الأطفال.

وفيما يتعلق بارتداء الأقنعة، قالت السبيعي: “إذا كان طفلك بصحة جيدة، فلا حاجة لارتداء قناع الوجه، فقط الأشخاص الذين لديهم أعراض المرض أو الذين يقدمون الرعاية للمرضى يجب عليهم ارتداء الأقنعة”.

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