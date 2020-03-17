السعودية | فريق البرنامج السعودي لإعمار اليمن ينشط في عدن

شكرا لقرائتكم فريق البرنامج السعودي لإعمار اليمن ينشط في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى فريق فني وهندسي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عدداً من الزيارات الميدانية في العاصمة المؤقتة عدن، استكمالاً للزيارات الدورية للجهات الحكومية والخدمية بهدف معرفة احتياجاتها وإعادة تأهيلها ومساعداتها على بناء قدراتها، والمساهمة في تحسين الحياة اليومية في العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم أفضل الخدمات، والدفع قدماً بالتنمية في المحافظة.

وتضمنت الزيارات الميدانية زيارة المختبر المركزي لمراقبة جودة الأسماك في المحافظة، من أجل تقييم الوضع الحالي للمختبرات، ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات لتشغيل المختبرات بكفاءة أعلى.

وأطلع الفريق خلال الزيارة على وضع المختبرات المركزية والمعدات والأجهزة، وتعرّف على حاجة المختبرات من قطع غيار ومحاليل وإعادة تأهيل.

Advertisements

وزار فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مركز الإنزال السمكي "الدوكيارد" في المعلا بمحافظة عدن، وأطلع الفريق على مخازن الحفظ ومركز الاستقبال وغرف التجميد ومركز الحراج، ورصيف الإنزال السمكي، ودوّن الفريق كافة احتياجات المركز.

كما شملت الزيارات محطة الضخ المركزي لمياه الصرف الصحي بمنطقة خور مكسر، وتعرّف الفريق على الوضع العام للمحطة، وأطلع على الصعوبات التي تعاني منها محطة الضخ بما فيها المضخات المتوقفة وحاجاتها المُلحّة.

ولأجل إنارة الشوارع في عدن بأعلى كفاءة أطلع الفريق في زيارة خاصة لموقع مصنع أعمدة الإنارة، وأجرى فحصاً شاملاً على مواصفاتها الفنيّة، ومدى مناسبتها لشوارع وطرق عدن وأجوائها وطقسها.

الجدير ذكره أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينشط تنموياً في العاصمة المؤقتة عدن عبر عدة مشروعات، منها مشاريع طبيّة لتأهيل المستشفيات وإنشاء المراكز التخصصية، ومشاريع دعم قطاع الثروة السمكية، ومشاريع الكهرباء والطاقة، ومشاريع دعم قطاع النقل والمطارات والموانئ، ومشاريع المياه بما في ذلك مشروع تطوير وتأهيل حقل المناصرة، ومشاريع دعم قطاع التعليم والتي تتضمن إنشاء أربعة مدارس نموذجية، ومشاريع زراعية متطورة، ومشاريع النظافة والاصحاح البيئي.