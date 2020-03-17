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دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عموم الذين يرغبون الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها والمتاحة عن بعد، تقديم طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة، ويأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الهيئة أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, وللبلاغات والشكاوى عبر البريد [email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa أو من خلال الرقم المباشر للهيئة 920021421.
يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قد اتخذت في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية الاحترازية لفيروس كورونا من خلال التواصل مع عملائها وتزويدهم بالقنوات المختلفة كافة لإنهاء جميع إجراءاتهم وتعاملاتهم عن بعد.
فيروس كورونا الجديد
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 05:57 PM
قررت أن تنهي جميع الإجراءات والتعاملات عن بعد"الملكية الفكرية" تعلّق استقبال العملاء في مقرها
دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عموم الذين يرغبون الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها والمتاحة عن بعد، تقديم طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة، ويأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الهيئة أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, وللبلاغات والشكاوى عبر البريد [email protected] وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa أو من خلال الرقم المباشر للهيئة 920021421.
يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قد اتخذت في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية الاحترازية لفيروس كورونا من خلال التواصل مع عملائها وتزويدهم بالقنوات المختلفة كافة لإنهاء جميع إجراءاتهم وتعاملاتهم عن بعد.
، "الملكية الفكرية" تعلّق استقبال العملاء في مقرها ،
المصدر : الخليج 365
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