، لجنة متابعة مستجدات الوضع لكورونا تناقش آخر التطورات وماتم إتخاذه من إجراءات إحترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الثلاثاء إجتماعها السابع والعشرين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية ، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 182 ألف حالة تم رصدها في 161 دولة ، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 80 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 7150 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى

الآن (133) حالة مؤكدة شفيت منها (6) حالات بحمد الله، وتبقى (127)

حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة ، باستثناء حالة واحدة حرجة، 69 ذكور و 64 إناث

وجميعهم بالغين (متوسط أعمارهم 50 عاما) باستثناء 6 أطفال، من بينهم 73 سعوديين ، و 60 غير سعوديين (مصر 49، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنغلاديش 1، فرنسا 1، فلبين 1 ، اسبانيا 1، إندونيسيا 1، أفغاني 1)، وارتبطت معظم الحالات (106) بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، وكانت (27) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة .

وأضاف أنه تم فحص وفرز أكثر 700 ألف مسافرً عبر المنافذ،

وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 200 الف.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوم،

وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة ،

وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة .

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فيروس كورونا الجديد