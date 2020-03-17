، وزير الإعلام اليمني يدين اختطاف الحوثي لـ 7 مديرات مدارس في صنعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب منظمات حماية المرأة وجميع الشرفاء بإدانة صريحة لهذه الجريمة

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بشدة جريمة اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم لسبع من مديرات المدارس في العاصمة صنعاء، واقتيادهن إلى جهة مجهولة.

وأوضح وزير الإعلام أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاختطاف والتنكيل الذي مارسته الميليشيا الحوثية بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها العام ٢٠١٤م، وفي تحدٍ صارخ لكل القيم والمعتقدات والأعراف التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف وتعدٍّ سافر على كرامة كل اليمنيين.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث ومنظمات حماية المرأة وجميع الشرفاء والأحرار بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء.

ودعا للضغط على الميليشيا الحوثية لوقف الجرائم والانتهاكات بحق نساء اليمن والإطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة.