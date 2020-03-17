، "بلدية القطيف" تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 186 لتراً لرشّ الحدائق العامة والواجهات البحرية ودورات المياه

تواصل بلدية محافظة القطيف جهودها في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة، في بذل الجهود المستمرة للسيطرة على فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.

وذكر رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن البلدية كثفت أعمالها في تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، حيث تم استخدام 186 لتراً كمزيج من المواد المطهرة والمنظفات؛ لرش الحدائق العامة والواجهات البحرية ودورات المياه والشوارع بشكل يومي، بالإضافة إلى الأرصفة المحيطة بالمساجد، لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار "الحسيني" إلى أن بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها والإدارات المعنية بصحة البيئة والنظافة تعمل على مدار الساعة، مؤكداً أن البلدية تواصل القيام بحملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية؛ لتوعية العاملين ولاتخاذ كل إجراءات السلامة الصحية ومحاسبة المخالفين.

وأوضح أنه تم إغلاق الأسواق المتنقلة ومقاهي الشيشة والمعسل والصالات الرياضية وصالونات الحلاقة وصالونات التجميل حسب التوجيهات.

وشدد على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخراً لمواجهة فيروس "كورونا"، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة بمتابعة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

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القطيف فيروس كورونا الجديد