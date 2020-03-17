شكرا لمتابعة خبر عن "الخثلان" يكشف سبب عدم ذكر "العم والخال" كمحارم في سورة النور (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سبب عدم ذكر "العم والخال" في آية المحارم في سورة النور.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنها "وردت في السُنة، إذ أن السُنة تُبين ما جاء في القرآن الكريم، وكثير من الأحكام لم تُذكر في القرآن الكريم أو ورد جزء منها فقط، ثم فسّرته السُنة".

وأضاف "الخثلان": "لابد من أن ينظر للنصوص مجتمعة فهذه طريقة أهل السنة، أما من يأخذ طرفًأ من النصوص فقط ويتركون طرفًا فيقعون في الإنحراف، وقد دلّت السُنة أن العم والخال من المحارم".