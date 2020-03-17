الملكية الفكرية تعلّق استقبال العملاء في مقرها وتنهي جميع الإجراءات عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت الهيئة دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عموم الذين يرغبون الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها والمتاحة عن بعد، تقديم طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة، ويأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة هنا للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, وللبلاغات والشكاوى عبر البريد Advertisements هنا وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل هنا أو من خلال الرقم المباشر للهيئة 920021421. يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قد اتخذت في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية الاحترازية لفيروس كورونا من خلال التواصل مع عملائها وتزويدهم بالقنوات المختلفة كافة لإنهاء جميع إجراءاتهم وتعاملاتهم عن بعد.

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