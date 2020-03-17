شكرا لمتابعة خبر عن استبدال الاختبارات النهائية بأساليب القياس والتقويم في جامعة تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أعلنت جامعة تبوك، عن استبدال الاختبارات النهائية بأساليب القياس والتقويم البنائية (اختبارات إلكترونية، تقارير، مشاركات، مشاريع، واجبات، نقاشات، وغيرها) بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن تلك الأساليب سيتم تأديتها بالتنسيق مع أستاذ المقرر والقسم العلمي وفقا لسياسات الدراسة والتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

يأتي ذلك بعد تطبيق نمط التعليم عن بعد عن طريق نظام إدارة التعلم الإلكتروني، (بلاك بورد) وتعذر حضور الطلاب والطالبات لعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.