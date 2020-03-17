شكرا لمتابعة خبر عن استمرار تدني الرؤية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيه متقدم لمنطقة الرياض. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيه متقدم لمنطقة الرياض. وحذرت الهيئة في التنبيه من استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية. وتوقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 01:00 غدًا الأربعاء.

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