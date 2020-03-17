شكرا لمتابعة خبر عن طالبات مكة: التعليم عن بعد جعلنا نعتمد على أنفسنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

روت عدد من طالبات إدارة التعليم بمكة المكرمة، تجاربهن في التعليم عن بعد من خلال المدرسة الافتراضية، التي فعّلتها وزارة التعليم، بعد تعليق الدراسة في المدارس.

وأكدت الطالبات، أن تجربة التعليم عن بعد جعلتهم يعتمدون على أنفسهم أكثر في الحصول على مصادر المعلومات والبحث عن الدروس التي فاتتهم، كما أنه قفزة تسجل تقدمًا وتطورًا في التعليم.

وأضافت الطالبات، أنه يُسهل من العملية التعليمية إذ أنه يقوم بإيصال المادة التعليمية في أي مكان وفي أي وقت، كما تكون الاستفادة منه في تأكيد المعلومات السابقة وتوفير الوقت والجهد.

وعلى جانب آخر، أوضحت طالبات بأنه كان يوجد صعوبة في بداية التجربة، لكن سرعان ماكان للمدرسة دور فعال في حل هذا الغموض وإزالة القلق والاندماج في التجربة الجديدة.