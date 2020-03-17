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شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد توضح سرعة الرياح وموعد انخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة تبدأ اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة.
وشرحت الهيئة سرعة الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق "الجوف، الشمالية، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، عسير"، بالإضافة إلى موعد هطول الأمطار.
كما تتأثر معظم المناطق بارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى بدءًا من الثلاثاء، فيما يتوقع انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ثم وسط وشرقها بدءًا من مساء الأربعاء.
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