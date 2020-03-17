شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة» : المقاطع المتداولة عن حالات الإصابة غير صحيحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أن المقاطع التي يتم تداولها عن حالات الإصابة غير صحيحة؛ محذرًا من تداولها.

وقال متحدث الصحة في مؤتمر صحفي: " ‏نؤكد مجدداً أن كل ما يتم تداوله من مقاطع صوتية أو مرئية عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة ولم يعلن عنها عبر وزارة الصحة هي مقاطع غير صحيحة ونحذر من تداولها"؛ مضيفًا: " وندعو إلى عدم تداول الشائعات، والتواصل مع حساب الصحة 937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس" .