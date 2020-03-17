بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الناصفة بجنوب القريات

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): وثق أهالي محافظة القريات سوء الأحوال الجوية بمركز الناصفة الواقع بجنوب المحافظة. وثق أهالي محافظة القريات سوء الأحوال الجوية بمركز الناصفة الواقع بجنوب المحافظة. وأظهر، مقطع الفيديو المتداول عن المنطقة، نشاط شديد للرياح، وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، أدت إلى تدني في مدى الرؤية.

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