شكرا لمتابعة خبر عن تغريدة تُعيد إحياء ذكرى مواقف نبيلة قدمها الشهيد «على بن عبدالله الشهراني» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف زملاء الشهيد الملازم أول طيار علي بن عبدالله الشهراني عن مواقف نبيلة قدمها لهم قبل 27 عاما.

وجاء ذلك عقب قيام شقيقته الكاتبة نادية الشهراني، بنشر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، وصاحبتها بصورة له وللوحة تحمل اسمه في أحد الشوارع .

وذكر أحد زملاء الشهيد أن الأخير كان يستضيف دفعته للأفطار في رمضان، فيما ذكر آخر أن الشهيد لم يبخل عليه بسيارته عندما احتاجها أثناء فترة الابتعاث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسرد آخرون مواقف أخري جمعتهم بالشهيد، مؤكدين أنه كان إنسان محترم ووفي ويتمتع بالذكاء والتواضع.