شكرا لمتابعة خبر عن إرجاء جلستي مجلس الوزراء لهذا الأسبوع والقادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن إرجاء جلستيه لهذا الأسبوع والأسبوع القادم؛ تماشياً مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية، التي أوصت بها الجهات الصحية والمختصة في المملكة.

ويأتي ذلك في ظل تعليق الحضور لمقر الجهات الحكومية؛ فيما لا يؤثر على سير أعمال الأجهزة والإدارات التابعة للديوان الملكي وأمانة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء، ومواصلة مهامها بشكل اعتيادي.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرت العادة على توقف جلسات مجلس الوزراء عقب إجازات عيدي الفطر والأضحى المباركين، وبعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة.