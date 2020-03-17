بالفيديو.. فهد الشثري: برنامج تحفيز القطاع الخاص يدعم الفنادق في مكة والمدينة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشف الدكتور فهد الشثري وكيل الرقابة البنكية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن المؤسسة عملت على إعداد برنامج دعم يستهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور فهد الشثري، خلال مشاركته مع قناة الإخبارية، أن برنامج تحفيز القطاع الخاص الذي تم إطلاقه بقيمة تبلغ 50 مليار ريال، يدعم قطاع الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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