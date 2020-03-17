شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : 133 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن هناك 133 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، من بينها 6 حالات تماثلت للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه بلغ عدد الدول التي ظهر فيها الفيروس 161 دولة، ومجموع المصابين حول العالم 182 ألف حالة.

وأكدت الوزارة، أنها لم تسجل أي حالة مصابة في المدارس، لافتة إلى أنه على الجميع الابتعاد عن التجمعات مهما كانت نوعيتها، مضيفًا: " علينا أن نستفيد من الدول الأخرى "؛ متابعًا: " 106 حالات لدينا ارتبطت بالسفر خارج المملكة حيث قدموا من 20 دولة " .

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، أن لقاح فيروس كورونا ما زال تحت الدراسة ويخضع للتجربة؛ مشددة على أن الشائعات تمثل خطرًا أكبر من خطر تفشي كورونا.