شكرا لمتابعة خبر عن السجن وغرامة تصل إلى مليون ريال لكل تاجر يستغل إقبال المستهلكين بالغش التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة اليوم الثلاثاء أن استغلال بعض التجار لظرف قائم بزيادة الطلب على بعض المنتجات بالإنتقاص منها أو إدخال عيوب عليها يعد من صميم جريمة الغش التجاري التي تعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية المشددة .

وحذرت النيابة العامة من توقيع تلك العقوبات على كل من يثبت تورطه بالغش التجاري :

1- غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن لمدة تصل إلى عامين أو بهما مهاً .

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2- إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال أو بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات أو بههما معاً .

3- إتلاف او التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش او الخداع .

4- نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.