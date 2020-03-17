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سفارة المملكة بالمغرب تؤكد إسكان المواطنين العالقين بالرباط

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الرياض - علي القحطاني - الرباط (صدى):

أكدت سفارة المملكة لدى المغرب، اليوم الثلاثاء، المواطنين العالقين في مدينة الرباط بسبب قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى المملكة.

وقالت السفارة عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " تود سفارة المملكة العربية لدى المملكة المغربية إحاطة المواطنين السعوديين الكرام العالقين بسبب توقف الرحلات الجوية العالمية من والى المملكة بأن التعليمات، صدرت بترتيب إسكان المواطنين والمواطنات العالقين في المغرب بمدينة الرباط تمهيداً لترتيب عودتهم إلى المملكة " .

وأضافت‏: " ترجو السفارة من المواطنين والمواطنات التواصل بشكل عاجل جدا والحضور لمقر السفارة والتواصل على الارقام التالية حتى ترتيب إسكانهم:

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00212678748010 رقم شئون السعوديين

00212537633000 سنترال السفارة " .

وتابعت: " ‏عنوان السفارة بالرباط – شارع محمد السادس – طريق زعير – حي السويسي الرباط، مع ضرورة إحضار – الآتي: جواز السفر، وتذاكر السفر لمن لدية تذكرة ( عودة ) " .

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