- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن صور بالأقمار الصناعية تكشف تأثر الرياض والقصيم ومكة وحائل بالأتربة المثارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البية اليوم الثلاثاء عن بعض الصور للاقمار الصناعية والتي توضح تأثر أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، مكة المكرمة ، حائل بشبه انعدام الرؤية الافقية بسبب الأتربة المثارة .
وكانت "الأرصاد " قد حذرت صباح اليوم من الأتربة المثارة بسبب الرياح النشطة وسط تحذيرات من انعدام الرؤية .
كانت هذه تفاصيل خبر صور بالأقمار الصناعية تكشف تأثر الرياض والقصيم ومكة وحائل بالأتربة المثارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.