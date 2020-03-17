شكرا لمتابعة خبر عن صور بالأقمار الصناعية تكشف تأثر الرياض والقصيم ومكة وحائل بالأتربة المثارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البية اليوم الثلاثاء عن بعض الصور للاقمار الصناعية والتي توضح تأثر أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، مكة المكرمة ، حائل بشبه انعدام الرؤية الافقية بسبب الأتربة المثارة .

وكانت "الأرصاد " قد حذرت صباح اليوم من الأتربة المثارة بسبب الرياح النشطة وسط تحذيرات من انعدام الرؤية .